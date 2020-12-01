БФСС хочет добиться пожизненного запрета на участие Баскова в любых хоккейных мероприятиях

Источник материала: Tut.by

Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС), защищающий права белорусских атлетов, инициировал запрос по привлечению председателя федерации хоккея Беларуси, члена исполкома НОК Дмитрия Баскова к дисциплинарной ответственности по линии Международной федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета. Соответствующие заявления были направлены в обе организации 1 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба фонда.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«БФСС будет добиваться полного запрета Дмитрию Баскову на представление олимпийского движения Беларуси и пожизненный запрет на участие в любых хоккейных мероприятиях», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, что ранее свидетели заявили , что видели 11 ноября на «Площади перемен» человека, похожего на Дмитрия Баскова. В тот вечер был избит Роман Бондаренко, на следующий день он умер в больнице. Позже в Сети появилась запись разговора , в котором два человека с голосами, похожими на голоса Дмитрия Баскова и Дмитрия Шакуты, обсуждали эту ситуацию.

Возможное участие Баскова в том инциденте и при этом проведение чемпионата по хоккею 2021 года в Беларуси вызвало бурную реакцию в самых популярных европейских СМИ.

К примеру, известный шведский журналист Пер Бюрман написал колонку для ведущей шведской газеты Aftonbladet, где он заявил:

«Абсолютно очевидно, что невозможно проводить турнир в стране, в которой государство терроризирует протестующих, а глава федерации хоккея, по всей вероятности, связан с карателями». В западной прессе уже назвали предстоящий чемпионат «игрой замерзшей крови» (a game of frozen blood).

На письма БФСС, в том числе касающиеся Баскова, ранее отреагировал и Международный олимпийский комитет:

«Ввиду растущего числа тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Беларуси, исполком МОК решил инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК Республики Беларусь».

«Международное сообщество возмущено случаями нарушения прав спортсменов в Беларуси, и любые подозрения в адрес функционеров такого уровня, как Дмитрий Басков, бросают тень и компрометируют весь белорусский спорт, — заявил исполнительный директор БФСС Александр Опейкин. — Молчание НОК Беларуси, выжидательная позиция федерации хоккея Беларуси неприемлемы и дискредитируют не только белорусский спорт, но и республику в целом. Баскову нет места в спортивном движении».