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Как Воскресенский встретился в СИЗО КГБ с Эдуардом Бабарико

01.12.2020 18:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Встреча состоялась еще 18 ноября и продолжалась около часа. Успели обсудить и общественно-политические темы.

О встрече Юрий Воскресенский рассказал «Нашей Ниве».

«Это произошло с разрешения следственных органов. Я написал ходатайство в следственное управление КГБ, и оно было удовлетворено. Эдуард был в хорошем настроении, в хорошей внешней форме. Я сообщил ему, что занимаюсь вопросом изменения ему меры пресечения. Больше месяца назад я подал соответствующее ходатайство об изменении меры для Виктора и Эдуарда Бабарико на домашний арест под мое поручительство», — рассказал Юрий.

Визитера интересовало, не будет ли Эдуард против помощи Воскресенского, и говорит, что отрицательного ответа не получил.

«Он спрашивал, что происходит «за стенами», я рассказал о продолжающихся выходах людей на улицы по воскресеньям, рассказал о нашем «круглом столе», — сказал Воскресенский.

Ставились ли перед Эдуардом какие-то условия для того, чтобы он мог выйти из СИЗО? «Я лично никому таких условий не ставил. Какие условия ставит следствие? Это уже вопросы к самому следствию и обвиняемым», - отмтеил он.

Воскресенский заметил, что его сильно огорчили недавние высказывания Павла Латушко о том, что Виктор и Эдуард Бабарико скоро могут оказаться на свободе: «В погоне за политическим хайпом многие не понимают, что определенные вещи нужно делать в тишине. Хайпировать уже можно потом, когда все это реализовалось. Логика нашей власти такова, что она ничего не делает по принуждению. В то время как идет тихий процесс по освобождению Эдуарда Бабарико, если вылазит какой-то оппозиционный деятель, который говорит, что скоро Эдуард Бабарико должен быть на свободе, то по логике властей этот процесс может сразу остановиться. Этот процесс, который был запущен, и уже шел к логическому решению, резко затормозился. Это очень деликатная тема и надо понимать уровень ответственности, когда ты о чем-то говоришь».

«Эдуард держится хорошо, говорит, что тяжело бездельничать. Он много читает, передает всем привет, ни о чем не сожалеет. Но поскольку он человек активный, то ему в этих четырех стенах тяжело находиться без активной деятельности. Единственное, что спасает и отвлекает, — это книги и переписка», — заметил Юрий.

«Насколько я знаю, Лавров не поднимал вопрос об освобождении Бабарико. Если бы он поднял такой вопрос, то он бы был решен очень быстро, в течение дня», — считает Воскресенский.

Факт состоявшейся встречи Воскресенского с Эдуардом Бабарико подтвердила «НН» адвокат Эдуарда Ирина Воронкова. О подробностях встречи она рассказывать не стала.
 

 
 
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Встреча состоялась еще 18 ноября и продолжалась около часа. Успели обсудить и общественно-политические темы.
 
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