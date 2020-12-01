Источник материала: АФН

Старания и усилия предыдущего правительства Беларуси накрылись медным тазиком после того, как правительство премьера Головченко передумало лечить экономику синеокой от нефтяной зависимости.

Напрасными оказались танкеры с нефтью, договоренности с альтернативными поставщиками, оценки поставляемого сырья, откатанные логистические схемы и потраченные на более дорогое сырье деньги.

Нет, не сейчас, решило по сути нелегитимное правительство нелегитимного премьера. В запасе есть 2-3 года до окончания налогового маневра в нефтяной сфере России, и за это время можно еще снять сливки нефтедоходов (если повезет с ростом цен).

Так или иначе, но Беларусь в 2021 году планирует переработать на своих НПЗ 18 млн. тонн нефти, что по сути, является производственным максимумом.

"По 2021 году сейчас проводятся переговоры, в качестве базового варианта мы рассматриваем тот же объем, который планировалось переработать в этом году. Это порядка 18 млн т нефти", - сообщил сегодня глава концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, которого цитирует БелТА.

По поводу планов на этот год, Сизов позабыл о заявлениях, звучавших на фоне отсутствия поставок нефти из РФ и попыток заставить российских трейдеров импортировать нефтепродукты из России для удовлетворения потребностей внутреннего рынка синеокой. Корче, планы были совсем другими и о переработке 18 млн. тонн никто не помышлял.

Заявленные 18 млн. тонн переработки могут означать, что импорт нефти вырастет, например, до 24 млн. тонн, как раньше (6 млн. тонн будут поставляться для последующего экспорта).

Но с другой стороны, заявленные 18 млн. тонн переработки могут означать, что концерн сознательно называет для отвода глаз показатель плана, выполнять который никто не будет, но он нужен для очередного запуска позабытой растворительной схемы. В сети писали, что соответствующие дыры в законодательстве уже имеются.

Косвенно запуск растворительной схемы сегодня на заседании правительства подтвердил и премьер Головченко, умудрившись заодно раскритиковать правительство Румаса за упущенные возможности в нефтянке.

"В стратегии [развития нефтехимической отрасли] варианта 2019 года был упущен потенциал частных наукоемких и малотоннажных предприятий страны, а также производителей калийных удобрений, которые в состоянии проводить гибкую промышленную политику», - сказал премьер на заседании правительства.

Власти готовы. Нужно восстановить валютную кубышку поле столь затратного 2020 года. Заодно, сегодня на совещании в правительстве одобрят инвестиции в нефтянку в объеме около $9 млрд. до 2030 года.

"Вся программа развития до 2030 года предусматривает общий портфель инвестиций в объеме $8,8 млрд. Должны быть подключены в том числе финансовые институты, чтобы оказать содействие в финансировании этих сделок", - сказал Владимир Сизов.

Предполагается, что из этой суммы около $4,9 млрд составят собственные средства, еще $3,9 млрд - заемные и привлеченные ресурсы.