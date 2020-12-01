|
«Так или иначе мы должны совместно с населением обсуждать». В Минске прошла общественная приёмная
01.12.2020 18:39 — Разное |
Новости Беларуси. Общественное обсуждение с представителями общественных объединений и заместителем председателя Мингорисполкома Артемом Цураном прошло в Доме литератора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оно стало продолжением диалоговых площадок, которые ранее прошли во всех районах столицы.
В общественной приемной прозвучали предложения, которые касаются не только изменений в законодательстве, но и социальной сферы в целом. В том числе обсудили более активно участие граждан в жизни столицы.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Все озвученные вопросы примут к рассмотрению, после готовятся программные документы. В последующем депутаты Минского городского Совета депутатов решат вопросы с финансированием.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Общественное обсуждение с представителями общественных объединений и заместителем председателя Мингорисполкома Артемом Цураном прошло в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)