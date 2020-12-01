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Какие специалисты востребованы в Минской области?

01.12.2020 18:39 — Разное |  
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Новости Беларуси. В Минской области прошла электронная ярмарка вакансий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Рабочие места предлагали жителям Клецкого, Столбцовского, Мядельского и Любанского районов.

Какие специалисты востребованы в Минской области?

Наиболее востребованными по-прежнему остаются работники строительной и сельскохозяйственной отраслей, а также водители.

Только в Любанском районе работодатели заявили около 300 различных вакансий. Любой желающий мог в режиме реального времени задать все вопросы и направить свое резюме. В районе отмечают, что онлайн-формат хорошо себя показал, особенно в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Какие специалисты востребованы в Минской области?

Екатерина Стремилова, заместитель начальника отдела Управления по труду, занятости и социальной защиты Любанского райисполкома:
В этом году это у нас уже четвертый опыт проведения именно электронной ярмарки вакансий. С начала года, наверное, человек 75-80 обратились за электронной консультацией, получили ответы на интересующие вопросы. Как правило, за электронной консультацией обращаются молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, которые хорошо пользуются компьютерными технологиями.

Какие специалисты востребованы в Минской области?

От практики «живых» ярмарок вакансий в районе отказываться не планируют. Две формы поиска работы будут существовать в тандеме, чтобы каждый желающий смог выбрать для себя оптимальный вариант.

Люди в материале: Екатерина Стремилова

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области прошла электронная ярмарка вакансий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Рабочие места предлагали жителям Клецкого,...
 
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