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Какие специалисты востребованы в Минской области?
01.12.2020 18:39 — Разное |
Новости Беларуси. В Минской области прошла электронная ярмарка вакансий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Рабочие места предлагали жителям Клецкого, Столбцовского, Мядельского и Любанского районов.
Только в Любанском районе работодатели заявили около 300 различных вакансий. Любой желающий мог в режиме реального времени задать все вопросы и направить свое резюме. В районе отмечают, что онлайн-формат хорошо себя показал, особенно в сложившейся эпидемиологической ситуации.
Екатерина Стремилова, заместитель начальника отдела Управления по труду, занятости и социальной защиты Любанского райисполкома:
От практики «живых» ярмарок вакансий в районе отказываться не планируют. Две формы поиска работы будут существовать в тандеме, чтобы каждый желающий смог выбрать для себя оптимальный вариант.
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Новости Беларуси. В Минской области прошла электронная ярмарка вакансий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Рабочие места предлагали жителям Клецкого,...
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