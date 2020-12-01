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«Много внимания уделяется закаливанию». Что делают в детских садах Минской области, чтобы предупредить ОРВИ?
01.12.2020 18:39 — Разное |
Новости Беларуси. В учреждениях образования Минской области уделяется внимание профилактике респираторных заболеваний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Среди противовирусных мер – масочный режим, дезинфекция, термометрия, проветривание и влажная уборка. В приоритете и укрепление здоровья детей. Это физкультура и закалка.
В сезон вирусных заболеваний особое внимание уделяется укреплению иммунитета дошкольников. В первую очередь это спорт, закаливание и дыхательная гимнастика. Дети любят физкультуру и с удовольствием выполняют все упражнения.
Ирина Шаблыко, заместитель заведующего санаторного яслей-сада № 17 «Солнышко»:
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«Много внимания уделяется закаливанию». Что делают в детских садах Минской области, чтобы предупредить ОРВИ?
Новости Беларуси. В учреждениях образования Минской области уделяется внимание профилактике респираторных заболеваний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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