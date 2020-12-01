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Литва просит Беларусь предоставить информацию о ЧП на БелАЭС

01.12.2020 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инспекция по безопасности атомной энергетики обратилась в белорусское МЧС.



Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы запросила у Беларуси информацию о возможности аварии на запасной системе охлаждения первого блока Белорусской АЭС, сообщили агентству BNS в инспекции, сообщает «Радыё Свабода».

«Инспекция обратилась в Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси с тем, чтобы получить детальную информацию о неполадках в резервной системе охлаждения реактора первого блока, состоянии этой системы и влиянии возможных неполадок на обеспечение безопасности блока при проведении работ по его запуску», — сообщила инспекция.

В Министерстве энергетики Литвы со своей стороны сообщили BNS, что ведомство не имеет официальной информации об инциденте, однако знает о том, что инспекция по безопасности обратилась в белорусское министерство.

Об инциденте сообщил портал ecohome-ngo.by «при окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное чрезвычайное происшествие. Вследствие неоткрытого клепана при откачке жидкости в конце испытаний был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора», - пишет портал, публикуя заявление Белорусской антиядерной компании, сотрудничающей по вопросам безопасности БелАЭС.

«Скорее всего, произошла имплезия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии-его вместо этого пытается. Таким образом, мы имеем «горячий» реактор с нештатно действующей (в лучшем случае) резервной сырастемой аварийного охлаждения», — сказано в заявлении.


При этом, по информации Белорусской атомной электростанции, сейчас реактор остается в горячем состоянии и проводятся работы по его опытно-промышленной эксплуатации, связанные с повышением мощности.

В сентябре сообщалось о начале гидравлических испытаний первого реактора БелАЭС, но не сообщается о дате их окончания.

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы требовала от европейских регуляторов безопасности атомной энергетики прекратить функционирование БелАЭС и как можно скорее решить проблемы атомной безопасности на этой станции.
 
 
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Инспекция по безопасности атомной энергетики обратилась в белорусское МЧС.
 
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