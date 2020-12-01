Литва просит Беларусь предоставить информацию о ЧП на БелАЭС









«Радыё Свабода» . Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы запросила у Беларуси информацию о возможности аварии на запасной системе охлаждения первого блока Белорусской АЭС, сообщили агентству BNS в инспекции, сообщает





«Инспекция обратилась в Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси с тем, чтобы получить детальную информацию о неполадках в резервной системе охлаждения реактора первого блока, состоянии этой системы и влиянии возможных неполадок на обеспечение безопасности блока при проведении работ по его запуску», — сообщила инспекция.





В Министерстве энергетики Литвы со своей стороны сообщили BNS, что ведомство не имеет официальной информации об инциденте, однако знает о том, что инспекция по безопасности обратилась в белорусское министерство.





Об инциденте сообщил портал ecohome-ngo.by «при окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное чрезвычайное происшествие. Вследствие неоткрытого клепана при откачке жидкости в конце испытаний был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора», - пишет портал, публикуя заявление Белорусской антиядерной компании, сотрудничающей по вопросам безопасности БелАЭС.





«Скорее всего, произошла имплезия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии-его вместо этого пытается. Таким образом, мы имеем «горячий» реактор с нештатно действующей (в лучшем случае) резервной сырастемой аварийного охлаждения», — сказано в заявлении.









При этом, по информации Белорусской атомной электростанции, сейчас реактор остается в горячем состоянии и проводятся работы по его опытно-промышленной эксплуатации, связанные с повышением мощности.





В сентябре сообщалось о начале гидравлических испытаний первого реактора БелАЭС, но не сообщается о дате их окончания.





Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы требовала от европейских регуляторов безопасности атомной энергетики прекратить функционирование БелАЭС и как можно скорее решить проблемы атомной безопасности на этой станции.