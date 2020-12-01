TUT.BY сообщил председатель оскаровского комитета Игорь Поршнев. Драма режиссера Вадима Перельмана рассказывает о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и, чтобы выжить, вынужден был выдавать себя за перса. Об этомсообщил председатель оскаровского комитетаДрама режиссерарассказывает о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и, чтобы выжить, вынужден был выдавать себя за перса.













Председатель белорусского оскаровского комитета рассказал, что претендентов на «Оскар» от Беларуси было двое. Фильм «Два» Влады Сеньковой и фильм «Уроки фарси» Вадима Перельмана. Выбор пал на последний.





Действие фильма «Уроки фарси» происходит в оккупированной Европе 1942 года. Фильм рассказывает историю о бельгийском еврее Жиле Кремье, который выдает себя за перса и уверяет, что знает фарси.





Этим фактом заинтересовывается один из немецких офицеров. Он мечтает после войны переехать в Тегеран и открыть там свой ресторан, поэтому просит еврея обучить его языку фарси, которого заключенный не знает. Ему приходится учить немца выдуманному языку.





«Уроки фарси» — копродукция, проект России, Германии и Беларуси. В основе фильма — рассказ немецкого драматурга Вольфганга Кольхаазе «Изобретение языка».





Большая часть съемок прошла в Беларуси, в Бобруйске и на натурной площадке «Беларусьфильма».