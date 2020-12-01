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В Ереване протестующие перекрыли центральные улицы

01.12.2020 18:49 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Ереване протестующие перекрыли центральные улицы

  • 1.12.2020, 18:37
В Ереване протестующие перекрыли центральные улицы
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Протестующие требуют отставки премьера.

В столице Армении протестующие против премьер-министра страны Никола Пашиняна перекрыли центральные улицы, требуя его отставки. Об этом сообщает News.am.

Акция протеста началась вечером 1 декабря в центре Еревана. Протестующие перекрывают центральные улицы, в том числе центральный проспект Маштоца. Издание передает, что несколько демонстрантов остановили троллейбус, взобрались на него, подожгли пиротехнические фаеры и развернули флаг Армении.

Протесты в Армении начались после подписания Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает передачу под контроль Азербайджана части территорий Карабаха.

Оппозиционные партии требуют отставки Пашиняна, обвиняя его в капитуляции.

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Протестующие требуют отставки премьера.
 
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