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Свободные спортсмены призвали наказать Дмитрия Баскова

01.12.2020 18:49 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Свободные спортсмены призвали наказать Дмитрия Баскова

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  • 1.12.2020, 17:50
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Свободные спортсмены призвали наказать Дмитрия Баскова

Причастному к убийству Романа Бондаренко может грозить пожизненный запрет на участие в любых хоккейных мероприятиях.

Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС), защищающий права белорусских атлетов, инициировал запрос по привлечению председателя федерации хоккея Беларуси, члена исполкома НОК Дмитрия Баскова к дисциплинарной ответственности по линии Международной Федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета. Соответствующие заявления были направлены в обе организации 1 декабря 2020 года, сообили сайту Charter97.org в пресс-службе фонда.

«БФСС будет добиваться полного запрета Дмитрию Баскову на представление Олимпийского движения Беларуси и пожизненный запрет на участие в любых хоккейных мероприятиях», — говорится в пресс-релизе.

Как мы сообщали ранее, в Сети появился ряд аудиозаписей, которые свидетельствуют о причастности Дмитрия Баскова к убийству Романа Бондаренко на площади Перемен. Также из сливов разговоров стало известно, что председатель федерации хоккея Беларуси вместе с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт ездит по дворам и срезает бело-красно-белые ленточки.

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Причастному к убийству Романа Бондаренко может грозить пожизненный запрет на участие в любых хоккейных мероприятиях.
 
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