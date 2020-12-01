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Свободные спортсмены призвали наказать Дмитрия Баскова
Источник материала: Хартия'97
Свободные спортсмены призвали наказать Дмитрия Баскова
Причастному к убийству Романа Бондаренко может грозить пожизненный запрет на участие в любых хоккейных мероприятиях.
Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС), защищающий права белорусских атлетов, инициировал запрос по привлечению председателя федерации хоккея Беларуси, члена исполкома НОК Дмитрия Баскова к дисциплинарной ответственности по линии Международной Федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета. Соответствующие заявления были направлены в обе организации 1 декабря 2020 года, сообили сайту Charter97.org в пресс-службе фонда.
«БФСС будет добиваться полного запрета Дмитрию Баскову на представление Олимпийского движения Беларуси и пожизненный запрет на участие в любых хоккейных мероприятиях», — говорится в пресс-релизе.
Как мы сообщали ранее, в Сети появился ряд аудиозаписей,
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Причастному к убийству Романа Бондаренко может грозить пожизненный запрет на участие в любых хоккейных мероприятиях.
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