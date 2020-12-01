«Произошло убийство. Меня это возмутило». Очередной суд за надпись «Не забудем»

В Минске начался уже второй уголовный процесс за надпись «Не забудем». Двое из троих обвиняемых признаны политзаключенными.





В суде Фрунзенского района Минска 1 декабря начался уголовный процесс в отношении трех минчан за надпись «Не забудем» на мемориале Александра Тарайковского, погибшего 10 августа во время протестов. Судебное заседание ведет Юлия Крепская. Обвинение представляет Валерия Таратынко.

42-летний Денис Греханов, 25-летние Игорь Самусенко и Владислав Гулис обвиняются в хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК, максимальное наказание — лишение свободы на шесть лет) и умышленном уничтожении либо повреждении имущества, совершенных общеопасным способом либо повлекших причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 218 УК, максимальное наказание — лишение свободы на десять лет). Все трое обвиняемых находятся под стражей с 21-22 октября.

Адвокат Самусенко Игорь Рыжий ходатайствовал о привлечении к материалам дела заключения филолога академика Александра Лукашанца о содержании надписи «Не забудем» на предмет ее циничности, неуважения к нравственным ценностям. Рыжий зачитал заключение филолога, суть которого в том, что надпись не является циничной. Наоборот, слова с обещанием не забыть имеют положительный смысл и коннотацию. Рыжий также ходатайствовал о привлечении к материалам дела положительных характеристик с мест работы. Судья удовлетворила ходатайства.

«Горремавтодор Мингорисполкома» признан судом гражданским истцом в судебном процессе. Начальник управления «Центр» «Горремавтодор Мингорисполкома» Геннадий Фролов сообщил суду, что в результате надписи на плитке ущерб предприятию нанесен в размере 255 руб 99 копеек. Сумма, которая называлась ранее (10 тыс 182 руб 52 копейки) была предварительной, основывалась на предположении, что плитку с надписью необходимо менять, но этого делать не пришлось.

Адвокаты обратились к суду с ходатайством об изменении меры пресечения обвиняемым на основании того, что в их действиях не было злого умысла, надпись не носила оскорбляющий общественную мораль характер, а сумма ущерба составила менее 40 базовых единиц. Адвокаты настаивают, что в действиях их подзащитных нет состава преступления, которое им вменяют.

В свою очередь прокурор Таратынко не считает представленный «Горремавтодор Мингорисполкома» документ о сумме ущерба является бесспорным доказательством. Она подчеркнула, что суд его должен оценить. Суд отказал в ходатайстве изменить меру пресечения.

Прокурор в обвинении основывалась на сумме ущерба 10 тыс 182 руб 52 копейки, настаивала на том, что надпись снизила эстетические свойства тротуарной плитки, а надпись «Не забудем» оскорбила чувства людей и была циничной.

Все обвиняемые признали факт нанесения надписи, но не признали состав преступления в своих действиях. Показания в суде 1 декабря успел дать только Денис Греханов. Он рассказал, что ночью с 9 на 10 сентября на велосипеде приехал к метро Пушкинская. Достал баллон с красной, затем с белой краской и начал писать надпись Не забудем. Через некоторое время к нему подошли Самусенко и Гулис, с которыми раньше Греханов не был знаком. Молодые люди дописали фразу вместе. Баллончик дал им Греханов. На все про все ушло 15-20 минут.

И тут появились неизвестные в балаклавах. Греханов пошел к своему велосипед и уехал, потому что подумал, что это «какие-то бандиты». Отвечая на вопрос прокурора, почему он не ушел, когда к нему подошли незнакомые Самусенко и Гулис, сказал, что они не кричали в отличие от людей в балаклавах. Его задержали, как и других обвиняемых, на следующий день, потом отпустили до 22 октября.

Греханов так объяснил мотивацию своих действий: «10 августа произошло убийство Александра Тарайковского. Правоохранительные органы не возбудили уголовного дела. Весь август и сентябрь там люди оставляли цветы и писали надписи. При этом цветы уносили, надписи стирали. Человек погиб, не было никакого разбирательства. Меня это возмутило».

Греханов настаивал, что на мемориале Тарайковскому было много разных надписей более устойчивым красками, чем он использовал, что он не собирался повреждать и не повредил плитку, а краска из баллончика легко смывается.

Других обвиняемых допросить не успели, в суде объявлен перерыв до 4 декабря.

Это уже второй процесс в суде Фрунзенского района за надпись возле мемориала Тарайковскому (речь идет о разных надписях). 27 ноября начался первый процесс над 25-летней Марией Бобович и 26-летним Максимом Павлющиком. Причиненный ими ущерб "Горремавтодор Мингорисполкома" оценил в 211 рублей 20 копеек. Молодым людям вменяются преступления по тем же уголовным статьям.

Бобович, Павлющик, Греханов и Самусенко признаны политзаключенными. В заявлениях правозащитников отмечается, что содержание надписи, место, где она была сделана, в контексте общественно-политических событий свидетельствуют о том, что мотивом его нанесения было выражение мнения по социально значимым темам. Правозащитники настаивают, что данная форма выражения мнения находится под защитой Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями.