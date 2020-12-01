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Скончалась известная белорусская легкоатлетка Мария Иткина

01.12.2020 19:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В возрасте 88 лет скончалась известная в прошлом белорусская бегунья Мария Иткина, сообщила пресс-служба Минспорта.

Скончалась известная белорусская легкоатлетка Мария Иткина
Мария Иткина. Источник: БФЛА

Иткина 34 раза становилась чемпионкой СССР, четыре раза — чемпионкой Европы, многократной рекордсменкой мира. На трех Олимпийских играх четыре раза была четвертой — на дистанциях 100 м и 200 м, в эстафете 4 по 100 м. Много лет руководила Белорусским союзом спортсменов. Была награждена медалью «За доблестный труд», орденом «Знак Почета», орденом Отечества III степени.

 
 
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В возрасте 88 лет скончалась известная в прошлом белорусская бегунья Мария Иткина, сообщила пресс-служба Минспорта.
 
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