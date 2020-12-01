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Парень прыгал по машинам, друзья фоткали. Ущерб составил более 1200 рублей
Источник материала: Onliner
В Минске задержали компанию молодых людей, которые повредили четыре автомобиля на территории Ленинского района. Ночью 31 октября 19-летний студент столичного вуза, находившийся со своими друзьями во дворе жилого дома, прыгал по стоящим автомобилям. Товарищи снимали все происходящее на камеру телефона и не препятствовали действиям друга,
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В Минске задержали компанию молодых людей, которые повредили четыре автомобиля на территории Ленинского района. Ночью 31 октября 19-летний студент столичного вуза,...
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