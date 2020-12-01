Парень прыгал по машинам, друзья фоткали. Ущерб составил более 1200 рублей

Источник материала: Onliner

В Минске задержали компанию молодых людей, которые повредили четыре автомобиля на территории Ленинского района. Ночью 31 октября 19-летний студент столичного вуза, находившийся со своими друзьями во дворе жилого дома, прыгал по стоящим автомобилям. Товарищи снимали все происходящее на камеру телефона и не препятствовали действиям друга, сообщает МВД.

Молодой человек повредил четыре автомобиля, а также оказал активное сопротивление сотрудникам милиции при задержании, говорится в релизе. В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что парень также причастен к повреждению шерингового велосипеда. Агрессивные действия студента также заснял его одногруппник. Подозреваемый не смог пояснить мотивы своих поступков, поскольку преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения. Общая сумма ущерба составила более 1200 рублей. Известно, что ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Материалы проверки передали в Ленинский (г. Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям задержанных.