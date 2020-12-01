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Британцы выпустят стильный скрамблер Norton Atlas в 2021 году

01.12.2020 19:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Поклонники британских мотоциклов должны помнить такой бренд, как Norton. Он уже успел обанкротиться, восстать из пепла и снова подойти к краю финансовой бездны. Недавно индийский концерн TVS Motors выкупил права на производство Norton Motorcycles и обещает сохранить фабрику в Донингтон Холле. В 2021 году в Великобритании начнут собирать стильный ретро-скрамблер Norton Atlas. 

Вообще, этот 650-кубовый 2-цилиндровый байк уже показывали в прошлом году на нескольких мотовыставках, но он долгое время находился в статусе «прототипа». Сейчас же британцы начали принимать заказы на новинку. Старт производства «Атласа» подтвердили и в индийском офисе TVS.

Британцы выпустят стильный скрамблер Norton Atlas в 2021 году

Norton Atlas'2021 построен вокруг рядного 2-цилиндрового мотора мощностью 84 л. с. Крутящий момент — 63 Н·м. Клиентам предложат различные уровни отделки и массу дополнительного оснащения. Сухой вес байка — 180 кг. Производитель обещает «вкусный» звук и породистые повадки.

Британцы выпустят стильный скрамблер Norton Atlas в 2021 году

Кроме того, компания Norton анонсировала на днях выход 200-сильного спортбайка V4RR. Он тоже появится в продаже в следующем году. Данный мотоцикл в виде концепта показывали в 2016-м, но за последние 4 года судьба Norton была очень непредсказуемой. Многие предрекали закрытие компании. Индийский TVS Motors является одним из крупнейших в стране производителей мотоциклов. Европейцам бренд известен в том числе за счет стрита BMW G310 R и «мини-гуся» BMW G310 GS, которые поставляются в ЕС с индийского конвейера TVS.

Британцы выпустят стильный скрамблер Norton Atlas в 2021 году

 
 
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Поклонники британских мотоциклов должны помнить такой бренд, как Norton. Он уже успел обанкротиться, восстать из пепла и снова подойти к краю финансовой бездны....
 
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