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Британцы выпустят стильный скрамблер Norton Atlas в 2021 году
Источник материала: Onliner
Поклонники британских мотоциклов должны помнить такой бренд, как Norton. Он уже успел обанкротиться, восстать из пепла и снова подойти к краю финансовой бездны. Недавно индийский концерн TVS Motors выкупил права на производство Norton Motorcycles и обещает сохранить фабрику в Донингтон Холле. В 2021 году в Великобритании начнут собирать стильный ретро-скрамблер Norton Atlas.
Вообще, этот 650-кубовый 2-цилиндровый байк уже показывали в прошлом году на нескольких мотовыставках, но он долгое время находился в статусе «прототипа». Сейчас же британцы начали принимать заказы на новинку. Старт производства «Атласа» подтвердили и в индийском офисе TVS.
Norton Atlas'2021 построен вокруг рядного 2-цилиндрового мотора мощностью 84 л. с. Крутящий момент — 63 Н·м. Клиентам предложат различные уровни отделки и массу дополнительного оснащения. Сухой вес байка — 180 кг. Производитель обещает «вкусный» звук и породистые повадки.
Кроме того, компания Norton
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Поклонники британских мотоциклов должны помнить такой бренд, как Norton. Он уже успел обанкротиться, восстать из пепла и снова подойти к краю финансовой бездны....
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