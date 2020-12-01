ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутат: предложений о полной отмене дорожного сбора в парламент не поступало

01.12.2020 19:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам палаты представителей Людмила Нижевич заявила, что предложений о полной отмене госпошлины в парламент не поступало. «Значит, результат от введения госпошлины есть, и он очевиден, — поделилась мнением депутат. — С момента введения госпошлины с 2014 года собрано и направлено в дорожный фонд для развития дорожной инфраструктуры 1,7 млрд рублей».

Эксперты, политики и граждане активно обсуждают тему дорожного сбора. В постоянной комиссии по бюджету и финансам заверяют, что вместе с экспертами просчитали возможные варианты, изучили мировую практику и предложения, поступившие в адрес парламента от населения, пишет БЕЛТА.

Стоит отметить, даже после изучения итогов этих обсуждений остается немало вопросов, как по поводу контроля и наказаний за неоплату, так и насчет распределения средств.

«Вопрос включения сбора в топливо, возможно, и выглядит как наиболее справедливый, — заметила Нижевич, — но, по нашей оценке, он менее приемлемый из-за негативной динамики мировых цен на углеводородное сырье, неблагоприятного ее прогноза, неустойчивости национальной валюты, девальвационных процессов, ограниченности бюджетообразующих источников и других факторов».

Депутат: предложений о полной отмене дорожного сбора в парламент не поступало

«Дорожный сбор, который предлагается парламентариями, не идеальное решение — даже среди депутатов мнения разделились, — говорит член палаты представителей (нижняя палата парламента). — Но если не вдаваться в детали, то даже тем, кто выезжает раз в месяц, или, скажем, велосипедистам, сбор с которых не взимается, государство должно обеспечить дорогу соответствующего качества и стандартов. И привлечение средств граждан в виде того или иного налога, платежа для этих целей — не белорусское изобретение, это мировая практика».

Нижевич подчеркнула, что предложений о полной отмене госпошлины в парламент не поступало: «Значит, результат от введения госпошлины есть, и он очевиден. С момента введения госпошлины с 2014 года собрано и направлено в дорожный фонд для развития дорожной инфраструктуры 1,7 млрд рублей (с учетом оценки 2020 года). В результате состояние республиканских и местных дорог существенно улучшилось. В ближайшие 5—7 лет Минтранс планирует максимально охватить местные дороги. И это очень важный момент. Ведь кроме споров за тот или иной вариант к нам, как депутатам, поступает масса вопросов о целевом использовании этих средств. И вопрос состояния дорог, уличного покрытия в населенных пунктах едва ли не самый главный. А в данном случае он может стать мотивационным при выборе решения в пользу того или иного варианта. Депутаты в течение года перед Минтрансом, Минфином неоднократно поднимали вопрос о расширении сферы применения средств дорожного фонда и на улицы райцентров, сельских населенных пунктов. Понимание в этом вопросе есть, и надо принимать решение. Полагаю, если граждане будут иметь реальную возможность увидеть наконец асфальт на своей улице, в своем населенном пункте, то в этом вопросе будет поставлена точка».

Говоря о наличии очевидного позитивного результата от введения госпошлины в виде поступлений 1,7 млрд рублей, Людмила Нижевич не упомянула о негативной его стороне. А именно — массовом оттоке автомобилистов со станций техосмотра. Так, в 2013 году на ТО приехало 1,9 млн машин, в 2015-м — 1,7 млн, а за девять месяцев 2020 года — 0,5 млн (из 4,3 млн зарегистрированных в стране машин). То есть, по весьма приблизительным подсчетам, проходят ТО и платят госпошлину до 15 процентов автомобилей.

Кроме того, редакция Onliner постоянно получает письма от водителей, готовых поспорить с выводом депутата о том, что «состояние республиканских и местных дорог существенно улучшилось».

В качестве приблизительной даты нововведений по уплате и контролю сбора называют 1 апреля 2021 года.

Читайте также:

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам палаты представителей Людмила Нижевич заявила, что предложений о полной отмене госпошлины в парламент не...
 
Новости дня
Новости разные
 
У кроссовера Mitsubishi ASX появилась версия Black Edition, которая уже доступна и в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика