Депутат: предложений о полной отмене дорожного сбора в парламент не поступало

Источник материала: Onliner

Председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам палаты представителей Людмила Нижевич заявила, что предложений о полной отмене госпошлины в парламент не поступало. «Значит, результат от введения госпошлины есть, и он очевиден, — поделилась мнением депутат. — С момента введения госпошлины с 2014 года собрано и направлено в дорожный фонд для развития дорожной инфраструктуры 1,7 млрд рублей».

Эксперты, политики и граждане активно обсуждают тему дорожного сбора. В постоянной комиссии по бюджету и финансам заверяют, что вместе с экспертами просчитали возможные варианты, изучили мировую практику и предложения, поступившие в адрес парламента от населения, пишет БЕЛТА.

Стоит отметить, даже после изучения итогов этих обсуждений остается немало вопросов, как по поводу контроля и наказаний за неоплату, так и насчет распределения средств.

«Вопрос включения сбора в топливо, возможно, и выглядит как наиболее справедливый, — заметила Нижевич, — но, по нашей оценке, он менее приемлемый из-за негативной динамики мировых цен на углеводородное сырье, неблагоприятного ее прогноза, неустойчивости национальной валюты, девальвационных процессов, ограниченности бюджетообразующих источников и других факторов».





«Дорожный сбор, который предлагается парламентариями, не идеальное решение — даже среди депутатов мнения разделились, — говорит член палаты представителей (нижняя палата парламента). — Но если не вдаваться в детали, то даже тем, кто выезжает раз в месяц, или, скажем, велосипедистам, сбор с которых не взимается, государство должно обеспечить дорогу соответствующего качества и стандартов. И привлечение средств граждан в виде того или иного налога, платежа для этих целей — не белорусское изобретение, это мировая практика».

Нижевич подчеркнула, что предложений о полной отмене госпошлины в парламент не поступало: «Значит, результат от введения госпошлины есть, и он очевиден. С момента введения госпошлины с 2014 года собрано и направлено в дорожный фонд для развития дорожной инфраструктуры 1,7 млрд рублей (с учетом оценки 2020 года). В результате состояние республиканских и местных дорог существенно улучшилось. В ближайшие 5—7 лет Минтранс планирует максимально охватить местные дороги. И это очень важный момент. Ведь кроме споров за тот или иной вариант к нам, как депутатам, поступает масса вопросов о целевом использовании этих средств. И вопрос состояния дорог, уличного покрытия в населенных пунктах едва ли не самый главный. А в данном случае он может стать мотивационным при выборе решения в пользу того или иного варианта. Депутаты в течение года перед Минтрансом, Минфином неоднократно поднимали вопрос о расширении сферы применения средств дорожного фонда и на улицы райцентров, сельских населенных пунктов. Понимание в этом вопросе есть, и надо принимать решение. Полагаю, если граждане будут иметь реальную возможность увидеть наконец асфальт на своей улице, в своем населенном пункте, то в этом вопросе будет поставлена точка».

Говоря о наличии очевидного позитивного результата от введения госпошлины в виде поступлений 1,7 млрд рублей, Людмила Нижевич не упомянула о негативной его стороне. А именно — массовом оттоке автомобилистов со станций техосмотра. Так, в 2013 году на ТО приехало 1,9 млн машин, в 2015-м — 1,7 млн, а за девять месяцев 2020 года — 0,5 млн (из 4,3 млн зарегистрированных в стране машин). То есть, по весьма приблизительным подсчетам, проходят ТО и платят госпошлину до 15 процентов автомобилей.

Кроме того, редакция Onliner постоянно получает письма от водителей, готовых поспорить с выводом депутата о том, что «состояние республиканских и местных дорог существенно улучшилось».

В качестве приблизительной даты нововведений по уплате и контролю сбора называют 1 апреля 2021 года.

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