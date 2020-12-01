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NVIDIA показала новую «народную» игровую видеокарту - RTX 3060 Ti
Источник материала: Tut.by
NVIDIA представила новую «народную» игровую видеокарту — GeForce RTX 3060 Ti. Об этом сообщается на
По словам компании, эта карта пришла на смену RTX 2060 Super. Продавать RTX 3060 Ti в США собираются за 400 долларов, при этом в России новинку оценили в 40 тысяч российских рублей (то есть 525 долларов). Скажем прямо — немало. Но это — пока самый доступный представитель новой линейки игровых видеокарт NVIDIA, основанных на архитектуре Ampere.
В RTX 3060 Ti используется урезанная версия графического процессора GA104. Ресурс
По словам NVIDIA, RTX 3060 Ti по скорости опережает RTX 2080 Super — последняя ранее продавалась по цене от 700 долларов. Новинка поддерживает трассировку лучей в реальном времени, а также технологию DLSS. Более точные характеристики указаны в таблице выше.
Ниже — цены других популярных у нас видеокарт:
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Тем не менее, отдать за устройство придется немало. Цена схожа с той, что просят за PS5.
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