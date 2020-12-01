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NVIDIA показала новую «народную» игровую видеокарту - RTX 3060 Ti

01.12.2020 19:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

NVIDIA представила новую «народную» игровую видеокарту — GeForce RTX 3060 Ti. Об этом сообщается на официальном сайте компании.


По словам компании, эта карта пришла на смену RTX 2060 Super. Продавать RTX 3060 Ti в США собираются за 400 долларов, при этом в России новинку оценили в 40 тысяч российских рублей (то есть 525 долларов). Скажем прямо — немало. Но это — пока самый доступный представитель новой линейки игровых видеокарт NVIDIA, основанных на архитектуре Ampere.

В RTX 3060 Ti используется урезанная версия графического процессора GA104. Ресурс iXBT уточняет: было уменьшено количество ядер CUDA, тензорных ядер. RTX 3060 Ti также имеет более низкую тактовую частоту — 1665 МГц по сравнению с 1730 МГц у RTX 3070. В активе также 8 ГБ памяти типа GDDR6 (256 бит), пропуская способность памяти — 448 ГБ/с.


Фото: GSMArena

По словам NVIDIA, RTX 3060 Ti по скорости опережает RTX 2080 Super — последняя ранее продавалась по цене от 700 долларов. Новинка поддерживает трассировку лучей в реальном времени, а также технологию DLSS. Более точные характеристики указаны в таблице выше.

Ниже — цены других популярных у нас видеокарт:

 
 
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Тем не менее, отдать за устройство придется немало. Цена схожа с той, что просят за PS5.
 
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