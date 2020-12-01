Минское «Динамо» играет в гостях с «Нефтехимиком». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» продолжает свое выездное турне матчем в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минское «Динамо» сейчас занимает пятое место в Западной конференции, имея пятиочковый запас над границей зоны плей-офф.

Что касается «Нефтехимика» пока проваливает сезон, занимая предпоследнее место на Востоке. Не лучшим образом обстоят дела и у белорусского форварда команды Андрея Костицына, который пока забросил лишь одну шайбу в 19 матчах.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.00.