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Минское «Динамо» играет в гостях с «Нефтехимиком». Онлайн матча

01.12.2020 19:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» продолжает свое выездное турне матчем в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минское «Динамо» сейчас занимает пятое место в Западной конференции, имея пятиочковый запас над границей зоны плей-офф.

Что касается «Нефтехимика» пока проваливает сезон, занимая предпоследнее место на Востоке. Не лучшим образом обстоят дела и у белорусского форварда команды Андрея Костицына, который пока забросил лишь одну шайбу в 19 матчах.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.00.

 
 
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Минское «Динамо» продолжает свое выездное турне матчем в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».
 
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