В одной из торговых сетей Гродненщины завышали торговые надбавки. Штраф - 45 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области специалисты регионального главного управления МАРТ внепланово провели проверку одной из торговых сетей и выяснили, что были превышены торговые надбавки на более чем 150 наименований социально значимых товаров. Дороже, чем должны были, стоили, например, подсолнечное масло, соль, манка, пшенная крупа, детское питание и другие товары, сообщает МАРТ.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY, носит иллюстративный характер.

В торговой сети завышали предельные торговые надбавки. Например, на подсолнечное масло надбавки были в размере от 23,61% до 53,69% вместо 20%; на соль поваренную пищевую — от 30,2% до 46,15% вместо 30%. Также дороже стоили крупы, чай и детское питание.

Например, надбавки на рис, крупу манную, крупу пшенную были от 30,24% до 107,66% вместо 30%; на детское питание (сухие смеси, каши, консервы) — от 15,06% до 132,46% вместо 15%; на крупу гречневую — от 25,34% до 112,51% вместо 25%.

За такие нарушения торговой сети экономическим судом области был выписан штраф — 45 777,08 рублей. Также на 4 базовые величины были оштрафованы ответственные за формирование цен.

Решение суда еще не вступило в законную силу, его можно обжаловать в течение 10 дней с момента его получения.