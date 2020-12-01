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В одной из торговых сетей Гродненщины завышали торговые надбавки. Штраф - 45 тысяч рублей

01.12.2020 19:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской области специалисты регионального главного управления МАРТ внепланово провели проверку одной из торговых сетей и выяснили, что были превышены торговые надбавки на более чем 150 наименований социально значимых товаров. Дороже, чем должны были, стоили, например, подсолнечное масло, соль, манка, пшенная крупа, детское питание и другие товары, сообщает МАРТ.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY, носит иллюстративный характер.

В торговой сети завышали предельные торговые надбавки. Например, на подсолнечное масло надбавки были в размере от 23,61% до 53,69% вместо 20%; на соль поваренную пищевую — от 30,2% до 46,15% вместо 30%. Также дороже стоили крупы, чай и детское питание.

Например, надбавки на рис, крупу манную, крупу пшенную были от 30,24% до 107,66% вместо 30%; на детское питание (сухие смеси, каши, консервы) — от 15,06% до 132,46% вместо 15%; на крупу гречневую — от 25,34% до 112,51% вместо 25%.

За такие нарушения торговой сети экономическим судом области был выписан штраф — 45 777,08 рублей. Также на 4 базовые величины были оштрафованы ответственные за формирование цен.

Решение суда еще не вступило в законную силу, его можно обжаловать в течение 10 дней с момента его получения.

 
 
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В Гродненской области специалисты регионального главного управления МАРТ внепланово провели проверку одной из торговых сетей и выяснили, что были превышены...
 
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