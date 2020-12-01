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У кроссовера Mitsubishi ASX появилась версия Black Edition, которая уже доступна и в Беларуси

01.12.2020 19:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Mitsubishi поддались моде на зачерненные спецверсии своих моделей. В августе AUTO.TUT.BY сообщал об Outlander Black Edition, а теперь аналогичным исполнением обзавелся младший «паркетник» ASX.


Набор отличий ASX Black Edition от базовой модели весьма типичный и сводится в основном к декору. У кроссовера черная окраска решетки радиатора, боковых зеркал, оконных рамок, рейлингов на крыше и 18-дюймовых колесных дисков. Также у такого ASX есть тонированные стекла и два варианта окраски кузова (серый металлик и белый), а в салоне кроссовер может похвастать комбинированной отделкой сидений (ткань в центральной части — с водоотталкивающими свойствами) и красной прострочкой на сиденьях, рулевом колесе, рычагах стояночного тормоза и управления трансмиссией.


В «базе» у ASX Black Edition есть семь подушек безопасности, система помощи при подъеме, светодиодные фары и задние фонари, система бесключевого доступа и запуска двигателя, климат-контроль, датчики дождя и света, круиз-контроль, мультимедиасистема с возможностью интеграции со смартфоном и камера заднего вида. Силовой агрегат — двухлитровый бензиновый мотор мощностью 150 л. с. в связке с вариатором и полным приводом.


В Беларуси новая ограниченная версия Mitsubishi ASX доступна по цене от 69 800 рублей.

 
 
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В Mitsubishi поддались моде на зачерненные спецверсии своих моделей. В августе был представлен Outlander Black Edition, а теперь аналогичным исполнением обзавелся младший...
 
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