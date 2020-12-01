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Ксендза судят за плакат Цеслера в соцсети. Милиция считает это пропагандой нацистской символики

01.12.2020 19:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На ксендза из Россон Вячеслава Барка завели административное дело за пропаганду нацистской символики или атрибутики (статья 17.10 КоАП). 1 декабря священник узнал об этом в Россонском РОВД. В этот же день состоялся суд, рассказал мужчина, пишет TUT.BY


Фото: Игорь Матвеев

Напомним, католического священника Вячеслава Барка из Россон вызвали в местную милицию — «в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс». По какой статье КоАП заведено дело, в повестке не сообщалось.

1 декабря в милиции священник узнал, что его обвиняют в пропаганде нацистской символики или атрибутики (статья 17.10 КоАП).

— Старэйшы оперупаўнаважаны крымінальнага вышуку Гаўрылаў, кіруючы, як ён сам сказаў, асабістым меркаваннем, 25 лістапада заўважыў у маіх сацыяльных сетках пост, размешчаны ў жніўні. Ён лічыць, што я размясціў свастыку — нацысцкі сімвал. Я патлумачыў, што я размясціў мастацкі твор славутага мастака Уладзіміра Цэслера «Стоп лукашызм», а не нямецкую свастыку. Я супраць фашызму, камунізму, любога таталітарнага рэжыму. Гэты плакат я размясціў, паказваючы свой пратэст супраць гвалту ў краіне, — рассказал Вячеслав Барок.

Священник считает, что административный процесс в отношении него политизирован. Вячеслав Барок получил в милиции повестку в суд — на 16 часов 1 декабря.

1 декабря в 16 часов суд начал рассматривать это административное дело, судья объявил перерыв до 3 декабря.


Ксендз ведет свой канал на YouTube. Он рассуждает в проповедях в числе прочего и о политике.

12 ноября католического священника вызывали в Следственный комитет в качестве свидетеля — для разъяснений по поводу контента на канале.

Ксендз Вячеслав считает, что не нарушает законов:

— На канале я проповедую слово Божье, делюсь своими мыслями, оставаясь в рамках официальных учений католической церкви, среди прочего говорю о социальном учении церкви, применяя их к событиям и беззаконию, которые происходят в нашей стране в последние месяцы. Священник не должен обходить стороной социальные проблемы.
 
 
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На ксендза из Россон Вячеслава Барка завели административное дело за пропаганду нацистской символики или атрибутики (статья 17.10 КоАП). 1 декабря священник узнал об...
 
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