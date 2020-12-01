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Выяснилось, сколько часов интернета власти забрали у беларусов из-за отключений во время протестов

01.12.2020 19:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Белорусская обсерватория интернета» подготовила отчет о блокировках интернета в Беларуси за период с августа по конец октября.



Из него следует, что за 3 послевыборных месяца многие беларусы были полностью лишены мобильного интернета минимум на 71 час, посчитал dev.by.

Согласно отчету, с вечера 9 до утра 12 августа в Беларуси был полностью отключен мобильный интернет у трех беларуских операторов на протяжении 31 часа 45 минут.

Помимо постоянной блокировки доступа к зарубежным ресурсам на уровне магистральных провайдеров «Белтелеком» и НЦОТ, белорусские пользователи впервые в истории столкнулись еще с одним типом блокировки — полным шатдауном интернета всетях мобильных операторов. В течение трех суток, с 9 по 12 августа, вечером у абонентов всех трех мобильных операторов — ​А1​, ​МТС​, ​life:)​ полностью пропадал доступ в сеть.

В итоге, мобильный интернет не был доступен:

20:45 9 августа — 5:00 10 августа
19:30 10 августа — 06:00 11 августа
18:00 11 августа — 07:00 12 августа
Отключения происходили синхронно у всех 3х операторов, что вызывает подозрения оцентрализованном характере действий. На тот момент ни один из операторов, А1, МТС иlife:) не говорили, что отключали интернет в связи с указаниями правоохранительныхорганов.

По данным NetBlocks, в период с 9 по 12 августа общее время перебоев с интернет-связью в Беларуси составило 61 час. В отчете «Белорусской обсерватории интернета» подсчитаны часы полного отключения мобильного интернета за тот же период.

Начиная с 30 августа, каждое воскресенье операторы отключали мобильный интернет «по распоряжению вышестоящих органов». Периодически сеть пропадала не только в Минске, но и в активно протестующих регионах. В среднем мобильный интернет отключали на 4-5 часов каждое воскресенье.

Хронология блокировок мобильного интернета

30 августа. Время отключения в отчете не указано.
6 сентября. Время отключения в отчете не указано.
13 сентября. 14:50 — 19:10.
20 сентября. 14:30 — 19:00.
27 сентября. 14:15 — 19:00.
4 октября. 14:08 — 18:00.
11 октября. 13:55 — 18:50.
18 октября. 13:55 — 17:55.
25 октября. 12:00 — 18:40.
С 30 августа по 25 октября мобильного интернета у беларусов суммарно не было почти двое суток — на протяжении более чем 39 часов.

Таким образом, за 3 послевыборных месяца многие беларусы были полностью лишены мобильного интернета как минимум на 71 час.

«Белорусская обсерватория интернета» — проект, созданный для мониторинга блокировок сайтов в белорусском сегменте интернета. Проект регулярно проверяет доступность сайтов независимых СМИ, правозащитных, общественно-политических и других организаций, чтобы выявлять возможные ограничения доступа к ним.
 
Теги: Минск
 
 
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«Белорусская обсерватория интернета» подготовила отчет о блокировках интернета в Беларуси за период с августа по конец октября.
 
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