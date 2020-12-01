ЕС работает над новыми санкциями по Беларуси - источник





"Как и обычно, санкции будут утверждены, когда юридические акты будут готовы, и все государства-члены ЕС дадут свое согласие. Сейчас идет соответствующая работа, но сроки пока назвать невозможно. Любые даты, появляющиеся на сей счет в СМИ или социальных сетях, следует воспринимать как спекуляцию", - сказал собеседник агентства.





Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции 19 ноября, что следующий, третий, раунд санкций ЕС против Беларуси не ограничится физическими лицами, а будет включать организации и частный бизнес.





"Сегодня мы договорились двигаться дальше в подготовке следующего пакета санкций в качестве ответа на жестокие действия властей и в поддержку демократических прав белорусского народа. Эти санкции должны коснуться не только физических лиц, но и организаций, предпринимателей и фирм", - сказал глава дипломатии ЕС.





Европейский парламент в своей резолюции от 26 ноября призвал ужесточить меры воздействия на режим Александра Лукашенко в Беларуси в связи с продолжающимися нарушениями прав человека и, в частности, с убийством гражданского активиста Романа Бондаренко.





"Европарламент подчеркивает, что действия, предпринятые до сих пор ЕС и государствами-членами против режима Лукашенко, недостаточны, и приветствует работу Совета (ЕС) над третьим пакетом санкций, нацеленных на фирмы и олигархов, связанных с режимом Лукашенко; призывает к значительному расширению санкционного списка ЕС", - говорится в резолюции.





В Беларуси уже почти четыре месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.