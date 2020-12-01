ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС работает над новыми санкциями по Беларуси - источник

01.12.2020 19:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Третий пакет санкций против Беларуси находится в работе, но пока рано говорить о сроках его утверждения, заявил во вторник "Интерфаксу" европейский дипломатический источник.


"Как и обычно, санкции будут утверждены, когда юридические акты будут готовы, и все государства-члены ЕС дадут свое согласие. Сейчас идет соответствующая работа, но сроки пока назвать невозможно. Любые даты, появляющиеся на сей счет в СМИ или социальных сетях, следует воспринимать как спекуляцию", - сказал собеседник агентства.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции 19 ноября, что следующий, третий, раунд санкций ЕС против Беларуси не ограничится физическими лицами, а будет включать организации и частный бизнес.

"Сегодня мы договорились двигаться дальше в подготовке следующего пакета санкций в качестве ответа на жестокие действия властей и в поддержку демократических прав белорусского народа. Эти санкции должны коснуться не только физических лиц, но и организаций, предпринимателей и фирм", - сказал глава дипломатии ЕС.

Европейский парламент в своей резолюции от 26 ноября призвал ужесточить меры воздействия на режим Александра Лукашенко в Беларуси в связи с продолжающимися нарушениями прав человека и, в частности, с убийством гражданского активиста Романа Бондаренко.

"Европарламент подчеркивает, что действия, предпринятые до сих пор ЕС и государствами-членами против режима Лукашенко, недостаточны, и приветствует работу Совета (ЕС) над третьим пакетом санкций, нацеленных на фирмы и олигархов, связанных с режимом Лукашенко; призывает к значительному расширению санкционного списка ЕС", - говорится в резолюции.

В Беларуси уже почти четыре месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третий пакет санкций против Беларуси находится в работе, но пока рано говорить о сроках его утверждения, заявил во вторник "Интерфаксу" европейский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поступления в бюджет от дорожного сбора сократились более чем на четверть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика