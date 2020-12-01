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Гомельчане обратились к офицерам и солдатам
Источник материала: Хартия'97
Гомельчане обратились к офицерам и солдатам
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«Офицеры и солдаты вооруженных сил Беларуси, пока ваш народ, которому вы давали присягу служить и защищать, избивают, калечат, пытают и убивают, вы тихонько сидите в своих казармах, как мыши под веником, - пишет читатель телеграм-канала
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Вы еще можете ускорить нашу победу, и достойно войти в историю Беларуси.
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