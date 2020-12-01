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Bloomberg: Закат нефтяной эпохи можно считать свершившимся фактом

01.12.2020 19:51 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Bloomberg: Закат нефтяной эпохи можно считать свершившимся фактом

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  • 1.12.2020, 19:10
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Bloomberg: Закат нефтяной эпохи можно считать свершившимся фактом

Прошлый год может стать пиком потребления нефти в мировой истории.

Прошлый год может стать пиком потребления нефти в мировой истории, а закат нефтяной эпохи можно считать свершившимся фактом. К такому выводу пришли авторы Bloomberg Том Рэндалл (Tom Randall ) и Хэйли Уоррен (Hayley Warren).

Они указывают, что британский нефтяной гигант BP уже в сентябре сделал подобный прогноз, но с тех пор негативные оценки для спроса начали звучать отовсюду. В том числе, неожиданно для многих, выступил ОПЕК. Нефтяной картель согласился с тем, что эпоха углеводородного сырья близится к концу, хотя и посчитал, что до завершения есть еще пара десятилетий.

Близость нефтяного пика также предсказывают норвежская государственная нефтяная компания Equinor (в районе 2027-2028 годов), норвежская Rystad Energy (2028 год), французская нефтяная компания Total SA (2030 год) и многие другие.

Пандемия COVID-19, спровоцировавшая радикальное падение поставок нефти по всему миру, не должна вводить в заблуждение, отмечается в статье. Ее окончание не позволит нефти вернуть потерянные позиции, как надеются экспортеры, и тому можно найти множество подтверждений.

Одним из них авторы называют резко возросшую популярность электромобилей, которую еще несколько лет назад могли предсказать немногие. Так, в течение девяти месяцев продажи обычных автомобилей падали, однако Tesla, самый заметный игрок на рынке электрокаров, установил рекорд и по продажам и по росту стоимости. В конце года он войдет в биржевой индекс S&P 500, причем станет крупнейшим дебютантом в списке за всю его историю.

Однако популярностью Илона Маска процесс не объяснить. Volkswagen и Daimler констатировали рекордное падение продаж, но спрос на их электромобили удвоился. Расхождение в спросе автомобилей на бензине и электрокаров заметили еще несколько лет назад, так что пандемия только сделала ее очевидной для всех аналитиков.

В материале отмечается, что большинство авторов прогнозов не учитывали политический фактор, который может оказаться важным как никогда. Десятки городов уже поставили перед собой цели резко снизить продажи автомобилей на бензине. В Калифорнии и Великобритании к 2035 году собираются полностью отказаться от продаж бензиновых автомобилей. В Азии, Японии и Южной Корее к 2050 году пообещали ликвидировать выбросы углекислого газа. Неожиданно амбициозные цели ставит перед собой и Китай, хотя ему требуется вначале хотя бы отказаться от угля.

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