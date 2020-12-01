Источник материала: Хартия'97

Павел Аракелян: Со мной в камерах сидели выдающиеся люди Беларуси 1.12.2020, 19:01

2,839

Фото: Onliner

Лучший саксофонист Беларуси рассказал о своих «тюремных университетах».

Павел Аракелян - лучший саксофонист Беларуси и звезда оппозиционной джаз-рок-сцены провел за решеткой 15 суток. Приговор звучал так: выражал несогласие с действиями текущей власти путем игры на синтезаторе. Он побывал на Окрестина, в Жодино, и завершал отсидку в Могилеве.

«С самого начала и до конца, полноценные пытки. Антисанитария, отсутствие гигиены, туалетной бумаги, воды, человеческого отношения. В камерах на Окрестина, в Жодино и Могилеве сидят представители всего народа. В каждой «хате» есть айтишники, музыканты, врачи, рабочие, дальнобойщики, безработные, учителя. Многие сотрудники тюрем, с которыми я столкнулся, - это просто садисты», - говорит

О своем задержании, о том, что происходит в белорусских тюрьмах, о том, почему теперь Павел против президентства как формы правления, - в интервью Ольге Романовой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .