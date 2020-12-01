В Минске столкнулись Skoda и Renault. Пострадала девочка, которая ехала в детском кресле

Источник материала: Onliner

По предварительной информации столичной ГАИ, Skoda под управлением водителя 1980 года рождения двигалась по улице Калиновского со стороны Всехсвятской в направлении проспекта Независимости. На перекрестке проспект Независимости — улица Калиновского — улица Туровского водитель совершил столкновение с автомобилем Renault.

Тот управлялся водителем 1974 года рождения, который двигался по улице Туровского в направлении Калиновского.









В результате ДТП пострадал ребенок 2006 года рождения — девочка находилась на заднем сидении Skoda в детском удерживающем устройстве. Она доставлена в медицинское учреждение.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ. Проводится проверка.