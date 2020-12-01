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В Минске столкнулись Skoda и Renault. Пострадала девочка, которая ехала в детском кресле
Источник материала: Onliner
По предварительной
Тот управлялся водителем 1974 года рождения, который двигался по улице Туровского в направлении Калиновского.
В результате ДТП пострадал ребенок 2006 года рождения — девочка находилась на заднем сидении Skoda в детском удерживающем устройстве. Она доставлена в медицинское учреждение.
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ. Проводится проверка.
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По предварительной информации столичной ГАИ, Skoda под управлением водителя 1980 года рождения двигалась по улице Калиновского со стороны Всехсвятской в направлении...
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