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В Минске столкнулись Skoda и Renault. Пострадала девочка, которая ехала в детском кресле

01.12.2020 19:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По предварительной информации столичной ГАИ, Skoda под управлением водителя 1980 года рождения двигалась по улице Калиновского со стороны Всехсвятской в направлении проспекта Независимости. На перекрестке проспект Независимости — улица Калиновского — улица Туровского водитель совершил столкновение с автомобилем Renault.

Тот управлялся водителем 1974 года рождения, который двигался по улице Туровского в направлении Калиновского.

В Минске столкнулись Skoda и Renault. Пострадала девочка, которая ехала в детском кресле

В Минске столкнулись Skoda и Renault. Пострадала девочка, которая ехала в детском кресле

В результате ДТП пострадал ребенок 2006 года рождения — девочка находилась на заднем сидении Skoda в детском удерживающем устройстве. Она доставлена в медицинское учреждение.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ. Проводится проверка.

 
 
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По предварительной информации столичной ГАИ, Skoda под управлением водителя 1980 года рождения двигалась по улице Калиновского со стороны Всехсвятской в направлении...
 
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