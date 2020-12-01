|
Скорая помощь и Kia столкнулись на улице Одоевского
Источник материала: Tut.by
Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Минске,
Происшествие случилось днем 1 декабря. По предварительной информации, водитель скорой ехал по улице Одоевского со стороны улицы Тимошенко в направлении улицы Бельского. На пересечении с улицей Евфросинии Полоцкой он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с Kia, которая двигалась по улице Кириенко в направлении улицы Притыцкого.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)