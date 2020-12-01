Скорая помощь и Kia столкнулись на улице Одоевского

Источник материала: Tut.by

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Минске, сообщили в столичной ГАИ.



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Происшествие случилось днем 1 декабря. По предварительной информации, водитель скорой ехал по улице Одоевского со стороны улицы Тимошенко в направлении улицы Бельского. На пересечении с улицей Евфросинии Полоцкой он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с Kia, которая двигалась по улице Кириенко в направлении улицы Притыцкого.





В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.