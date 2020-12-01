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Экономист: В начале года торможение может смениться большим падением

01.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Лев Марголин – о ближайших перспективах белорусской экономики.

– В настоящее время в экономике страны происходит то, что называется стагнацией, – сказал Лев Марголин Intex-press. – Небольшой рост, небольшое падение – но это только внешняя сторона.

Дело в том, что наши предприятия зачастую производят продукцию независимо от того, есть на нее спрос или нет. Забиваются склады, площадки, чего не делается в других странах. Поэтому если сравнивать показатели белорусской экономики с показателями других стран, то у нас вроде бы ситуация лучше.

У них падение экономики на 4–8%, у нас – на 0,5–2%. Но на самом деле можно смело считать, что наше падение ничуть не меньше, чем падение в других государствах.

Чуда, что завтра возобновится спрос и все складские запасы распродадут, не будет. Хотя бы потому, что в соседней России ситуация примерно такая же и обе страны страдают от нехватки инвестиций.

А инвестиции – это основной хлеб для развития экономики. Без инвестиций экономика будет только затухать, вопрос только в том, с какой скоростью это будет происходить. А инвестиций нет. В первую очередь из-за пандемии и мирового кризиса.

Но мировой кризис, как предполагается, где-то во второй половине 2021 года будет преодолен. Но в Беларуси существует и политический кризис. То, что белорусскую власть не признают в других странах, влечет за собой очень серьезные экономические риски. Например, стоимость заимствований.

Мы привыкли, что наши банки могли свободно брать деньги в западных банках, и это было выгодно – и нашим, и западным. Сейчас последние остерегутся работать с белорусскими.

Во-первых, не исключено, что в ближайшее время будет принят пакет экономических санкций, которым будет ограничено такое сотрудничество. Во-вторых, с целью заботы о своей репутации.

Не исключено и то, что инвесторы, которые работают в Беларуси, заморозят свои вклады в нашей стране.

Еще один серьезный фактор – отток специалистов. Мы уже привыкли говорить о том, что айтишники уедут. Они уедут, но самое главное не то, что они уедут, а то, что с предприятий будут уходить высококвалифицированные специалисты. А нет высококвалифицированных специалистов – нет качества продукции, а значит, рынки сбыта еще сложнее будет найти. Причем это касается не только производственной сферы, но и непроизводственной.

Молодые врачи будут уезжать, молодые педагоги. Поэтому рассчитывать на то, что в стране что-то может измениться в лучшую сторону без изменения политической ситуации, невозможно.

К тому же ситуация, когда продукция производится в никуда, тоже ограничена. У предприятий теряются оборотные средства, им надо закупать сырье, а денег нет, так как продукция не продана. И возникает дилемма, что делать: сокращать производство или запускать печатный станок, разгоняя инфляцию. И то и другое плохо.

Поэтому, если ситуация не изменится, в начале следующего года медленное торможение может смениться достаточно большим падением. По крайней мере, сопоставимое с тем, которое мы сейчас видим в Украине, западных странах.

Насколько хорошо живут белорусы по сравнению с соседями

 
 
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По крайней мере, сопоставимое с тем, которое сейчас видим в Украине, западных странах.
 
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