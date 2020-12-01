Свободные спортсмены требуют пожизненно отстранить Баскова от спорта

"Белорусский фонд спортивной солидарности (Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF), защищающий права белорусских атлетов, инициировал запрос по привлечению председателя Федерации хоккея Республики Беларусь, члена исполкома Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Дмитрия Баскова к дисциплинарной ответственности по линии Международной Федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета", - говорится в официальном заявлении BSSF.





Соответствующие заявления были направлены в обе организации 1 декабря 2020 года. BSSF заявил, что будет добиваться полного запрета Баскову на представление Олимпийского движения Беларуси и пожизненный запрет на участие в любых хоккейных мероприятиях.





Ранее порталы tut.by и tribuna.com разместили у себя материалы о том, что люди, похожие на главу ФХРБ Баскова и кикбоксера Дмитрия Шакуту могут быть причастны к инциденту с активистом Романов Бондаренко. Позже телеграм-каналы обнародовали запись телефонного разговора двух мужчин об обстоятельствах произошедшего с Бондаренко. Высказывалось предположения, что это Басков и Шакут.









13 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным Бондаренко, а 20 ноября пообещал раскрыть подробности некоторых "сливов" информации, которые активно обсуждаются в телеграм-каналах, в том числе приписанный людям из его окружения разговор об инциденте с гражданским активистом Бондаренко.





"Если ты намекаешь на последние сливы в телеграм-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня... Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время посещения ОАО "Гомсельмаш". Его цитировало госагентство БелТА.





31-летний Бондаренко скончался после того, как оказался участником конфликта в одном из районов Минска . Вечером 11 ноября он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Возникла потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой.





По информации Следственного комитета Беларуси, Бондаренко был нетрезв и получил повреждение в драке. По их данным, активист был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств инцидента, позже ему вызвали скорую помощь. 12 ноября Бондаренко умер.





Дальнейшие процессуальные действия по выяснению обстоятельств смерти активиста будет вести Генпрокуратура республики.





"Международное сообщество возмущено случаями нарушения прав спортсменов в Беларуси, и любые подозрения в адрес функционеров такого уровня, как Басков, бросают тень и компрометируют весь белорусский спорт", - отметили в BSSF.





"Молчание НОК (Национальный олимпийский комитет) Беларуси, выжидательная позиция Федерации хоккея Беларуси неприемлемы и дискредитируют не только белорусский спорт, но и республику в целом. Баскову нет места в спортивном движении", - заявили в фонде.