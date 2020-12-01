В Минске три человека получили сроки за насилие над милиционерами

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Трое жителей Минска – участников одной из августовских несанкционированных акций протеста приговорены судом Ленинского района столицы к лишению свободы и штрафу за насилие в отношении сотрудников МВД и повреждение служебного автомобиля, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси во вторник.





"Суд Ленинского района Минска признал мужчин виновными в насилии и угрозе его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении МВД в Telegram.





"Обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы (двоим по 5 лет, одному 4 года), а также обязали их возместить моральный вред на общую сумму Br15 тыс.", - проинформировали в министерстве.





Там отметили, что по ходатайству сотрудников ОМОН деньги будут перечислены в РНПЦ «Детской онкологии, гематологии и иммунологии» для оказания необходимой помощи пациентам.





Ранее МВД сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении трех участников несанкционированной акции в столице – мужчин 27, 34 и 42 лет.









"30 августа, около 14.40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий. С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины", - говорилось в сообщении МВД.





"Среди задержанных – тренер по футболу, 1986 года рождения; участник фанатского движения известного футбольного клуба, 1993 года рождения. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности. Еще об одном известно, что он ранее судимый и также неоднократно привлекался к административной ответственности, 1978 года рождения. Все указанные - жители Минска. Один из задержанных находился в состоянии алкогольного опьянения", - информировали в ведомстве.