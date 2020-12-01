ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске три человека получили сроки за насилие над милиционерами

01.12.2020 20:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Трое минчан приговорены к лишению свободы за нападение на милиционеров и служебную машину.


Иллюстративное фото

Трое жителей Минска – участников одной из августовских несанкционированных акций протеста приговорены судом Ленинского района столицы к лишению свободы и штрафу за насилие в отношении сотрудников МВД и повреждение служебного автомобиля, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси во вторник.

"Суд Ленинского района Минска признал мужчин виновными в насилии и угрозе его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении МВД в Telegram.

"Обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы (двоим по 5 лет, одному 4 года), а также обязали их возместить моральный вред на общую сумму Br15 тыс.", - проинформировали в министерстве.

Там отметили, что по ходатайству сотрудников ОМОН деньги будут перечислены в РНПЦ «Детской онкологии, гематологии и иммунологии» для оказания необходимой помощи пациентам.

Ранее МВД сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении трех участников несанкционированной акции в столице – мужчин 27, 34 и 42 лет.


"30 августа, около 14.40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий. С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины", - говорилось в сообщении МВД.

"Среди задержанных – тренер по футболу, 1986 года рождения; участник фанатского движения известного футбольного клуба, 1993 года рождения. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности. Еще об одном известно, что он ранее судимый и также неоднократно привлекался к административной ответственности, 1978 года рождения. Все указанные - жители Минска. Один из задержанных находился в состоянии алкогольного опьянения", - информировали в ведомстве.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трое минчан приговорены к лишению свободы за нападение на милиционеров и служебную машину.
 
Новости дня
Новости разные
 
В 2021 году субвенции госбюджета в ФСЗН могут увеличиться на четверть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика