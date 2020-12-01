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Зима в СНГ: водителям Кыргызстана и Беларуси рекомендуют сменить резину

01.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мокрый снег, гололедица и температура около нуля. Таким будет первый день календарной зимы в Москве. О погоде в странах Содружества, расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

В первый день зимы в Беларуси снег и легкий мороз. По всей стране ожидаются осадки, передает корреспондент Полина Срибненко. В столице температура воздуха опустится до минус четырех. На дорогах уже образовалась наледь. ГАИ призывает водителей снижать скорость и соблюдать дистанцию, а также сменить летнюю резину на зимнюю. За ее отсутствие можно получить штраф около десяти долларов. Обращают внимание и на качество. Остаточная глубина рисунка протектора должна быть не меньше четырех миллиметров. В противном случае машина будет считаться неисправной.

В столице Кыргызстана сегодня облачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс одного градуса, сообщает корреспондент Майя Смехова. Специалисты советуют автомобилистам, сменить резину, залить морозоустойчивую жидкость стеклоочистителя и обязательно проверить аккумулятор. В холода он разряжает свою емкость намного быстрее. Необходимо также помнить, что зимой перед поездкой автомобиль нужно хорошо прогревать, чтобы избежать проблем с двигателем.

В Таджикистане переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до +13, передает корреспондент Абубакр Файзуллоев. По прогнозам синоптиков, уже завтра по всей стране будет светить солнце. Несмотря на начало календарной зимы, во многих регионах продолжается кампания по озеленению. В городе Гулистон на севере республики посадили более 900 саженцев сосны и можжевельника. В акции приняли участие сотрудники госучреждений, коммунальных служб, а также жители города.



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В Таджикистане, несмотря на начало календарной зимы, продолжают сажать вечнозеленые деревья.
 
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