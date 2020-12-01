Китайский космический аппарат успешно сел на Луну

Аппарат «Чанъэ-5» впервые за 44 года доставит на Землю геологические образцы с Луны.





Посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» («Лунный заяц». — русск.) совершил мягкую посадку на поверхность Луны, сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

В рамках миссии после посадки на Луну модуль должен собрать около двух килограммов геологической породы и вернуть их на Землю. На операцию по сбору грунта отведено 48 часов. Тем временем орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом находится в готовности к стыковке с взлетным аппаратом, который передаст ему капсулу.

Аппарат впервые за 44 года доставит геологические образцы с поверхности Луны и побывает там, где ранее не были ни советская, ни американская космические миссии. Посадка спускаемого аппарата с капсулой на Землю планируется 16-17 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный реголит на Землю и первой реализовавшей такой проект с 1976 года.