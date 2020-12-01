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В 2021 году субвенции госбюджета в ФСЗН могут увеличиться на четверть

01.12.2020 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В будущем году субвенции республиканского бюджета, которые планируется перечислить во внебюджетный Фонд социальной защиты населения, могут увеличиться на четверть по сравнению с 2020 годом. По информации БелаПАН, речь идет о субвенциях в размере более 1,6 млрд рублей.

В 2021 году субвенции госбюджета в ФСЗН могут увеличиться на четверть

Планируется, что почти 1 млрд рублей из этой суммы будет направлен на выплату пособий семьям, воспитывающим детей, а также пенсий государственным служащим, военнослужащим, социальных пенсий.

Почти 600 млн рублей планируется выделить на обеспечение сбалансированности бюджета ФСЗН для сохранения соотношения средней пенсии по возрасту к средней заработной плате на уровне не менее 40%.

При недостаточности выделяемых в 2021 году средств для решения этой задачи предполагается также использовать иные источники финансирования, а именно остатки средств республиканского бюджета.

По мнению экономистов, направление республиканским бюджетом части средств на поддержку ФСЗН свидетельствует о том, что система социального страхования нуждается в реформировании, поскольку без поддержки из казны уже не может существовать.

«Разница между количеством пенсионеров и численностью занятых в экономике растет, первых становится больше, вторых — меньше. В то же время доходы бюджета, средства которого направляются в том числе на сбалансированность ФСЗН, сокращаются из-за ситуации в нефтяной сфере. Нынешняя система соцзащиты становится неустойчивой», — отметил в комментарии БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

В январе—октябре 2020 года субвенции республиканского бюджета в ФСЗН составили 937,6 млн рублей.

 
 
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В будущем году субвенции республиканского бюджета, которые планируется перечислить во внебюджетный Фонд социальной защиты населения, могут увеличиться на...
 
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