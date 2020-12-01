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На Марши соседей в воскресенье вышли все районы Минска
Источник материала: Хартия'97
На Марши соседей в воскресенье вышли все районы Минска
Белоруска проделала невероятную работу, посмотрев около 500 видео.
Подписчица телеграм-канала
«Добрый день, с воскресенья просмотрела около 500 видео и фото с марша, которые были опубликованы в известных тг-каналах, все проанализировала и смонтировала одно видео, наглядно показывающее, что вышли ВСЕ районы Минска и очень много городов по всей нашей родной Беларуси!
На карте отметила точки, где вышли белорусы. И это не учитывая того, что не все «гуляющие» были запечатлены», - написала белоруска.
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Белоруска проделала невероятную работу, посмотрев около 500 видео.
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