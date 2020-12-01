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Китай посадил космический зонд на Луну

01.12.2020 20:53 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Китай посадил космический зонд на Луну

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  • 1.12.2020, 20:26
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Китай посадил космический зонд на Луну
фото: CNSA

Он впервые за 44 года соберет лунный грунт и доставит его на Землю.

Китай заявил об успешной посадке космического зонда Chang'e-5 на поверхность Луны. Теперь китайская робототехника начнет собирать лунный грунт, чтобы доставить его на Землю.

Об этом сообщает агентство BBC.

Ожидается, что в ближайшие несколько дней китайский зонд будет исследовать окружающую территорию и собирать образцы лунной пыли и горных пород. Для выполнения этого задания зонд оборудован специальными приборами, в частности, камерой, спектрометром, совком и дрелью.

Цель китайской миссии - собрать и доставить на Землю около 2 килограммов космической пыли или горных пород. Сначала зонд доставит образцы на орбитальный аппарат, а уже оттуда они отправятся на Землю.

Китай может стать третьей страной после СССР и США, которой удастся осуществить подобную миссию. Последний раз лунный грунт доставляли на Землю 44 года назад в рамках советской миссии "Луна 24", которая собрала около 200 граммов образцов.

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Он впервые за 44 года соберет лунный грунт и доставит его на Землю.
 
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