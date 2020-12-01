Источник материала: Хартия'97

Проклятая БелАЭС опять ломается? 15 1.12.2020, 20:15

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Nexta сообщил о еще одном ЧП на Островецкой АЭС.

Крупнейший телеграм-канал Беларуси Nexta сообщил об очередном ЧП на БелАЭС.

«Нам поступают сообщения, что вчера, 30 ноября, в районе полудня на первом энергоблоке БелАЭС произошёл экстренный сброс давления. Мощный сброс разрушил колпаки клапанов в паровой комнате весом в несколько сотен килограмм. Оборудование требует замены, но его замена приравнивается к признанию аварии — вместо этого его пытаются чинить подручными средствами. Сообщается, что по состоянию на 15:20 1 декабря первый реактор полностью остановлен.

В прошлом месяце из-за взрыва трансформаторов АЭС уже приходилось экстренно останавливать. Тогда руководство станции ограничилось комментарием о «необходимости замены отдельного электротехнического измерительного оборудования», - сообщил телеграм-канал Nexta .

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