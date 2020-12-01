ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проклятая БелАЭС опять ломается?

01.12.2020 20:53 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Проклятая БелАЭС опять ломается?

15
  • 1.12.2020, 20:15
  • 6,297
Проклятая БелАЭС опять ломается?

Nexta сообщил о еще одном ЧП на Островецкой АЭС.

Крупнейший телеграм-канал Беларуси Nexta сообщил об очередном ЧП на БелАЭС.

«Нам поступают сообщения, что вчера, 30 ноября, в районе полудня на первом энергоблоке БелАЭС произошёл экстренный сброс давления. Мощный сброс разрушил колпаки клапанов в паровой комнате весом в несколько сотен килограмм. Оборудование требует замены, но его замена приравнивается к признанию аварии — вместо этого его пытаются чинить подручными средствами. Сообщается, что по состоянию на 15:20 1 декабря первый реактор полностью остановлен.

В прошлом месяце из-за взрыва трансформаторов АЭС уже приходилось экстренно останавливать. Тогда руководство станции ограничилось комментарием о «необходимости замены отдельного электротехнического измерительного оборудования», - сообщил телеграм-канал Nexta.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Nexta сообщил о еще одном ЧП на Островецкой АЭС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Биткойн побил рекорд и приближается к отметке $20 тысяч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика