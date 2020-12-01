ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поступления в бюджет от дорожного сбора сократились более чем на четверть

01.12.2020 20:53 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Поступления в бюджет от дорожного сбора сократились более чем на четверть

5
  • 1.12.2020, 19:54
  • 2,305
Поступления в бюджет от дорожного сбора сократились более чем на четверть

Продолжает снижаться и количество автовладельцев, которые проходят техосмотр и уплачивают дорожный сбор.

Поступления в дорожный фонд (входит в состав республиканского бюджета) от уплаты автовладельцами дорожного сбора (госпошлина за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении) в январе—сентябре сократились на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает naviny.media.

В фактическом выражении поступления составили 147,7 млн рублей, говорится в отчете Минфина о состоянии государственных финансов, который опубликован 1 декабря. За аналогичный период прошлого года в казну поступило 205,6 млн рублей.

Продолжает снижаться количество автовладельцев, которые проходят техосмотр и уплачивают дорожный сбор. Предприятие «Белтехосмотр» констатирует «сохраняющуюся негативную тенденцию в количестве транспортных средств, представляемых на диагностические станции для прохождения ими государственного технического осмотра и получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении».

За январь—сентябрь выдано 555,5 тыс. разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 37,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отрицательная динамика, как свидетельствуют данные «Белтехосмотра», наблюдается с 2015 года.

С 2014 года прохождение техосмотра увязано с уплатой автовладельцами дорожного сбора, поступления от этого сбора перечислялись в бюджет для частичного финансирования населением дорожной инфраструктуры.

Механизм уплаты сбора вызвал критику со стороны населения, так как размер пошлины (в среднем около 200 рублей) не учитывает длительность эксплуатации транспортного средства. По этой причине власти последние два года рассматривают альтернативные варианты взимания дорожного сбора, однако окончательное решение по этому вопросу не принято.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжает снижаться и количество автовладельцев, которые проходят техосмотр и уплачивают дорожный сбор.
 
Новости дня
Новости разные
 
Скорая помощь и Kia столкнулись на улице Одоевского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика