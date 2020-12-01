Источник материала: Хартия'97

Поступления в бюджет от дорожного сбора сократились более чем на четверть 5 1.12.2020, 19:54

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Продолжает снижаться и количество автовладельцев, которые проходят техосмотр и уплачивают дорожный сбор.

Поступления в дорожный фонд (входит в состав республиканского бюджета) от уплаты автовладельцами дорожного сбора (госпошлина за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении) в январе—сентябре сократились на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает naviny.media .

В фактическом выражении поступления составили 147,7 млн рублей, говорится в отчете Минфина о состоянии государственных финансов, который опубликован 1 декабря. За аналогичный период прошлого года в казну поступило 205,6 млн рублей.

Продолжает снижаться количество автовладельцев, которые проходят техосмотр и уплачивают дорожный сбор. Предприятие «Белтехосмотр» констатирует «сохраняющуюся негативную тенденцию в количестве транспортных средств, представляемых на диагностические станции для прохождения ими государственного технического осмотра и получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении».

За январь—сентябрь выдано 555,5 тыс. разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 37,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отрицательная динамика, как свидетельствуют данные «Белтехосмотра», наблюдается с 2015 года.

С 2014 года прохождение техосмотра увязано с уплатой автовладельцами дорожного сбора, поступления от этого сбора перечислялись в бюджет для частичного финансирования населением дорожной инфраструктуры.

Механизм уплаты сбора вызвал критику со стороны населения, так как размер пошлины (в среднем около 200 рублей) не учитывает длительность эксплуатации транспортного средства. По этой причине власти последние два года рассматривают альтернативные варианты взимания дорожного сбора, однако окончательное решение по этому вопросу не принято.

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