Лукашенко наградил сотрудников Генпрокуратуры, МВД, погранкомитета

Указ о награждении более 60 «представителей различных сфер деятельности», в том числе МВД, Генпрокуратуры, Госпогранкомитета, подписал 1 декабря Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.





Среди награжденных — директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Олег Руммо (орден отечества III степени), заместитель начальника департамента — начальник управления тылового обеспечения Департамента исполнения наказаний МВД Андрей Дайлида (ордена «За службу Родине» III степени), начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД Жанна Батурицкая (почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел»), прокурор Минской области Сергей Хмарук (почетное звание «Заслуженный работник органов прокуратуры»), заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско (почетное звание «Заслуженный юрист»).

Звание заслуженного работника сельского хозяйства Беларуси присвоено генеральному директору Витебской бройлерной птицефабрики Анне Норкус.

Геннадий Дыско 25 ноября сообщил о наличии алкоголя в «биологических средах» умершего от избиения Романа Бондаренко.

Анну Норкус (до замужества Шарейко) в июне 2016 года Верховный суд признал виновной в злоупотреблении властью и служебными полномочиями на должности директора Витебской бройлерной птицефабрики и приговорил к 2,5 года лишения свободы. К ней была применена амнистия, ее освободили из-под стражи в зале суда. Через несколько дней после вынесения приговора были прекращены ее полномочия члена Совета Республики. Норкус снова возглавила фабрику.