Скорая помощь и Kia столкнулись в Минске

Источник материала: Onliner

По предварительной информации ГАИ, водитель, управляя автомобилем скорой помощи, двигался со включенными проблесковыми маячками синего цвета по Одоевского со стороны Тимошенко в направлении Бельского. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с Kia, водитель которого двигался по Киреенко в направлении Притыцкого.

В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ГАИ напоминает, что, согласно ПДД, при приближении транспортного средства оперативного назначения со включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству оперативного назначения.