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Карбалевич: Лукашенко решил перебить сливы другими сенсационными вбросами
01.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как руководитель страны решил отреагировать на появление неприятных для него сливов телефонных разговоров в сети.
Во вторник 1 декабря в Беларуси широко обсуждают опубликованную в сети запись телефонного разговора с голосами,
А 20 ноября в стране также широко обсуждали аудиозапись с голосами, похожими на голоса Дмитрия Баскова и Натальи Эйсмонт. В ту пятницу на просьбу прокомментировать слив Александр Лукашенко отреагировал обещанием: «
Что произошло дальше, проанализировал в
– Все ожидали, что власти будут как-то оправдываться, опровергать эти записи, дескать все это фальсификация, происки врагов и пр. Однако выяснилось, что никто не собирается оспаривать участие ближайшего окружения Лукашенко в погроме столичных дворов. Оказалось, что власти решили перебить эти сливы другими сенсационными вбросами, добытыми, как утверждается, КГБ, – отметил политолог.
При посещении 27 ноября минской больницы №6 глава государства
– Однако вся эта конспирология оказалось неубедительной. Если бы он предоставил аудиофайлы с голосами упомянутых персонажей, тогда их можно было бы серьезно обсуждать. А пересказ их Лукашенко вызывает обоснованные сомнения. Более того, вся эта мнимая «компрометация» была быстро опровергнута, – написал Карбалевич.
Политолог отметил, что «теперь любые утверждения Лукашенко вызывают сомнения». В качестве примера он привел заявления главы государства о том, что Роман Бондаренко был пьян, а задержанный врач Артем Сорокин сфальсифицировал медицинский документ.
– Лукашенко не понимает, что в информационный век очевидную ложь легко опровергнуть. Тем более удивительна его логика: если человек пьян, то его можно убивать? – отметил политолог.
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Однако вся эта конспирология оказалось неубедительной.
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