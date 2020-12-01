«Свобода и солидарность»: дело Шеремета живет

Источник материала: Салiдарнасць

Журналистская карьера Павла Шеремета началась в Беларуси, продолжилась в России и трагически оборвалась в Украине.





С тех пор прошло более трех лет. Но память о Павле продолжает жить. На днях появился сайт https://pavelsheremet.com , разработанный известной гродненской студией «Иквадарт», на котором собраны лучшие работы Шеремета и биографические материалы.

Также учрежден Фонд свободы и солидарности имени Павла Шеремета, который будет заниматься не только популяризацией его наследия, но и деятельностью на благо гражданского общества. Среди его первоочередных задач: учреждение премии имени Павла Шеремета для журналистов из Польши, Беларуси, Украины и России, а также установление стипендий для молодых журналистов из этих стран.

Так что, дело Шеремета живет.