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«Свобода и солидарность»: дело Шеремета живет

01.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Журналистская карьера Павла Шеремета началась в Беларуси, продолжилась в России и трагически оборвалась в Украине.

«Свобода и солидарность»: дело Шеремета живет

С тех пор прошло более трех лет. Но память о Павле продолжает жить. На днях появился сайт https://pavelsheremet.com, разработанный известной гродненской студией «Иквадарт», на котором собраны лучшие работы Шеремета и биографические материалы.

Также учрежден Фонд свободы и солидарности имени Павла Шеремета, который будет заниматься не только популяризацией его наследия, но и деятельностью на благо гражданского общества. Среди его первоочередных задач: учреждение премии имени Павла Шеремета для журналистов из Польши, Беларуси, Украины и России, а также установление стипендий для молодых журналистов из этих стран.

Так что, дело Шеремета живет.

 
 
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Появился сайт памяти известного журналиста.
 
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