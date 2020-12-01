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«Свобода и солидарность»: дело Шеремета живет
01.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Журналистская карьера Павла Шеремета началась в Беларуси, продолжилась в России и трагически оборвалась в Украине.
С тех пор прошло более трех лет. Но память о Павле продолжает жить. На днях появился сайт
Также учрежден Фонд свободы и солидарности имени Павла Шеремета, который будет заниматься не только популяризацией его наследия, но и деятельностью на благо гражданского общества. Среди его первоочередных задач: учреждение премии имени Павла Шеремета для журналистов из Польши, Беларуси, Украины и России, а также установление стипендий для молодых журналистов из этих стран.
Так что, дело Шеремета живет.
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Появился сайт памяти известного журналиста.
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