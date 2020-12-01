Сегодня минчане могли наблюдать необычный закат, похожий на «огненный» столб. Что это было

Источник материала: Tut.by

Сегодня жители Минска могли видеть необычный закат — «огненный» столб словно вырастал из земли. Но не волнуйтесь — это обычное явление.



Фото: читатель TUT.BY

Как нам пояснил астроном-любитель Андрей Лейчик, это был световой столб — разновидность гало.

— Это преломление света в ледяных кристаллах, — сказал он. — Чаще всего наблюдается в морозную погоду и является разновидностью солнечного гало. Аналогично можно наблюдать и у фонарей и ярких источников света.

Таким образом, это обычное природное явление.