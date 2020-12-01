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Сегодня минчане могли наблюдать необычный закат, похожий на «огненный» столб. Что это было
Источник материала: Tut.by
Сегодня жители Минска могли видеть необычный закат — «огненный» столб словно вырастал из земли. Но не волнуйтесь — это обычное явление.
Как нам пояснил астроном-любитель Андрей Лейчик, это был световой столб — разновидность гало.
— Это преломление света в ледяных кристаллах, — сказал он. — Чаще всего наблюдается в морозную погоду и является разновидностью солнечного гало. Аналогично можно наблюдать и у фонарей и ярких источников света.
Таким образом, это обычное природное явление.
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Не волнуйтесь, это природное явление.
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