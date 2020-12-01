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В Беларуси - еще один политзаключенный

01.12.2020 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники признали политзаключённым минчанина Владислава Гулиса, которого судят за надпись "Не забудем!", сделанную возле места гибели Александра Тарайковского.


Владислав Гулис / spring96.org​

Ранее правозащитники признали политзаключёнными двух других фигурантов этого дела — Дениса Граханова и Игоря Самусенко. Их обвиняют в злостном хулиганстве и повреждении имущества в особо крупном размере, передает "Еврорадио".

На суде 1 декабря, однако, представитель "Горремавтодора" снизил оценку ущерба в 40 раз — с 10 182 рублей до 256 рублей. Это снимает с них обвинение в порче имущества в особо крупном размере. 

Правозащитники считают, что судебный процесс имеет политический характер. 

"Написание на асфальте надписи  Не забудем" не является проявлением хулиганства. 

Содержание надписи, место, в котором она была сделана (место убийства сотрудниками милиции демонстранта Александра Тарайковского), в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, происходящих в стране в течение последних трёх месяцев, свидетельствуют о том, что мотивом её нанесения было выражение мнения на данные общественно значимые темы.

Мы считаем, что данная форма выражения мнения попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными им обвинениями", — говорится в заявлении правозащитников на сайте "Весны".


Правозащитники требуют немедленно освободить из-под стражи Гулиса и прекратить его уголовное преследование. Также они требуют освободить всех политзаключённых и прекратить политические репрессии в Беларуси. 

Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РОО "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский ПЕН-центр, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.

На сегодня в Беларуси насчитывается 147 политзаключённых. Полный список можно посмотреть здесь
 
 
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Правозащитники признали политзаключённым минчанина Владислава Гулиса, которого судят за надпись "Не забудем!", сделанную возле места гибели Александра...
 
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