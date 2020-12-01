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Вши и сквозняки: стало известно, в каких условиях держат Хижинкову
Источник материала: Партизан
Модель Ольгу Хижинкову держат на Окрестина в камере с бездомными, у которых полно вшей.
Об этом рассказала журналистка портала
1 декабря Квиткевич вышла на свободу из ЦИП на Окрестина. Её задержали 16 ноября после марша пенсионеров, который она освещала. Девушку обвинили в участии в акции и осудили на 15 суток.
В изоляторе она сидела несколько дней с Мисс Беларусь-2008 Ольгой Хижинковой. По словам Александры, в одной из камер были вши в матрасе, поэтому журналистка спала на скамейке. С Хижинковой они ежедневно проверяли друг друга на наличие вшей. Потом их перевели в двухместную камеру, где они сидели вчетвером. В этой камере не работал туалет, из окон дуло, и в итоге журналистка заболела ангиной.
Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября. Её судили трижды — каждый раз за участие в акциях. На свободу она должна выйти 11 декабря.
Ранее об условиях на Окрестина, напоминающих пытки, рассказывала баскетболистка Елена Левченко, передает
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Модель Ольгу Хижинкову держат на Окрестина в камере с бездомными, у которых полно вшей.
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