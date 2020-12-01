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На 89-м году жизни скончалась легендарная бегунья Мария Иткина
Источник материала: Партизан
На 89-м году жизни скончалась знаменитая советская и белорусская бегунья на короткие дистанции Мария Иткина, сообщает пресс-служба БФЛА.
Мария Иткина / bfla.eu
Она родилась в Рославле на Смоленщине. Потом вместе с семьей переехала в столицу Беларуси, где выступала за минский клуб "Спартак" — а потом — за минское "Динамо", передает
В свое время Марию Иткину назвали "самой медаленосной" спортсменкой бывшего СССР. Она 34 раза завоевывала титул чемпионки СССР, четыре раза была чемпионкой Европы и неоднократно ставила мировые рекорды. "Наград и титулов было бы больше, если бы проводились чемпионаты мира, но их тогда еще не изобрели. Почти два десятка лет она ярко жила в большом спорте, поднимая планку рекордов, добиваясь эффектных побед, принося славу и Беларуси, и Советскому Союзу. Ей было присвоено три государственных награды: орден Отечества, орден "Знак Почета" и медаль "За трудовую доблесть", — отмечают в БФЛА.
После завершения выступлений Иткина возглавила легкоатлетов белорусского "Динамо".
Прощание с Марией Леонтьевной Иткиной состоится 2 декабря в 14:00 по адресу: Минск, ул. Семашко, д. 8, корпус 8.
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На 89-м году жизни скончалась знаменитая советская и белорусская бегунья на короткие дистанции Мария Иткина, сообщает пресс-служба БФЛА.
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