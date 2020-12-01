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Семашко в шоке: Брянская область собрала картошки больше, чем вся Беларусь
Источник материала: Хартия'97
Семашко в шоке: Брянская область собрала картошки больше, чем вся Беларусь
Посол Беларуси в России был поражен урожаем картошки в Брянской области.
Посол Беларуси в России и по совместительству вице-премьер нелегитимного правительства Владимир Семашко был поражен урожаем картошки в Брянской области. Об этом он заявил на встрече с губернатором российского региона Александром Богомазом, сообщает
«Я хочу отметить, что за последние несколько лет Брянская область совершила огромный экономический рывок, из дотационного превратилась в самодостаточный регион! Я был поражен, когда узнал, что вы собрали 1,2 млн тонн картофеля, больше, чем вся Республика Беларусь! Это действительно огромный рывок!», — заявил Владимир Семашко во время рабочей встречи с руководством региона.
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Посол Беларуси в России был поражен урожаем картошки в Брянской области.
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