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Российские дипломаты пострадали при взрыве бомбы в Кабуле

01.12.2020 21:55 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Российские дипломаты пострадали при взрыве бомбы в Кабуле

  • 1.12.2020, 21:10
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Российские дипломаты пострадали при взрыве бомбы в Кабуле
фото: AFP 2020 / Shah Marai

Взрыв произошел неподалеку от российского посольства.

В Кабуле рядом с автомобилем, в котором находились российские дипломаты, взорвалось самодельное взрывное устройство, говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Взрыв произошел неподалеку от российского посольства. Дипломаты были легко контужены, сообщила она.

«По предварительной оценке, объектом атаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан», — отметили в МИД РФ.

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Взрыв произошел неподалеку от российского посольства.
 
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