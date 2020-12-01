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Российские дипломаты пострадали при взрыве бомбы в Кабуле
Источник материала: Хартия'97
Российские дипломаты пострадали при взрыве бомбы в Кабуле
Взрыв произошел неподалеку от российского посольства.
В Кабуле рядом с автомобилем, в котором находились российские дипломаты, взорвалось самодельное взрывное устройство, говорится в
Взрыв произошел неподалеку от российского посольства. Дипломаты были легко контужены, сообщила она.
«По предварительной оценке, объектом атаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан», — отметили в МИД РФ.
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Взрыв произошел неподалеку от российского посольства.
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