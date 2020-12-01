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ЕС может утвердить первую вакцину от COVID-19 до конца года

01.12.2020 21:55 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

ЕС может утвердить первую вакцину от COVID-19 до конца года

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  • 1.12.2020, 20:54
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ЕС может утвердить первую вакцину от COVID-19 до конца года
фото: svensimon/picture alliance

Это будет вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech.

Европейские регулирующие органы могут утвердить первую вакцину от COVID-19 еще до конца 2020 года. Это будет вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом заявило Агентство Европейского союза по лекарственным средствам, передает AP.

Сообщается, что агентство планирует на 29 декабря совещание, на котором решит, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины для ее утверждения. А уже 12 января соответствующую процедуру может пройти вакцина компании Moderna.

AP подчеркивает, что эти временные рамки означают, что вакцины будут одобрены сначала в США и Великобритании.

Напомним, сегодня Pfizer и BioNTech подали заявку на использование вакцины от COVID-19 в Европе. Компании также попросили рассмотреть заявку в ускоренном режиме. По данным клинических испытаний, их вакцина показала эффективность на уровне 95%.

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Это будет вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech.
 
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