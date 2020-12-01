Появились сообщения о ЧП на БелАЭС. В Минэнерго говорят о плановых испытаниях

Источник материала: Onliner

Ближе к вечеру белорусский Telegram наполнился обсуждениями по поводу БелАЭС. Мол, при остановке реактора происходит аварийный (не радиоактивный) выброс пара в атмосферу. Это сопровождается сильным шумом и столбом пара в несколько сотен метров. Говорилось, что в прошедшую субботу крышки шумопоглотителей сброса пара, которые весят более 300 кг, взлетели в воздух на 50 и более метров и что некоторые вовсе были сорваны. В Минэнерго отреагировали на это своим релизом. Информацию о ЧП энергетики не подтверждают.

— На первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. В ходе одного из них, как это и предусматривалось программой, произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования. В результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара. Испытания будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ. В настоящее время первый энергоблок включен в сеть, — говорится в сообщении ведомства.