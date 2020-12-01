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В Полоцке расследуют уголовное дело о похищении человека

01.12.2020 22:03 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Затолкали в багажник, вывезли в лес и заставили копать могилу. В Полоцке расследуют уголовное дело о похищении человека. По данным СК, около 6 утра 29 ноября 27-летний житель Ушач вместе со своими знакомыми приехал в одну из деревень Полоцкого района к местному жителю. Приятели разбили окно в доме жертвы, а затем, когда хозяин вышел, ударили, бросили в багажник. В лесу мужчину заставили копать яму. Через какое-то время одному из похитителей сообщили, что милиция знает о преступлении. Тогда злоумышленники скрылись, оставив потерпевшего Что послужило причиной нападения, не сообщается.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области: "По подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний житель Ушач. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.182 "Похищение человека" Уголовного кодекса Республики Беларусь. Личности других мужчин устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается".


 
 
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Затолкали в багажник, вывезли в лес и заставили копать могилу. В Полоцке расследуют уголовное дело о похищении человека. По данным СК, около 6 утра 29 ноября 27-летний...
 
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